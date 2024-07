Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere il maxi rogo di sterpaglie divampato ieri pomeriggio in zona Ponte Mammolo a Roma. Sul posto sono ancora impegnate quattro squadre con una quindicina di pompieri. Il rogo è stato domato ma si stanno spegnando ancora focolai e smassando il materiale. Circa quaranta le persone evacuate ieri a scopo precauzionale per il fumo da abitazioni e hotel.



