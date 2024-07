Inaugurato nuovo reparto di cardiologia all'ospedale Goretti

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo reparto di Cardiologia, Emodinamica e Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il primo centro hub in Italia per le cure dell'infarto e tra i primi in Europa. "Latina e la sua provincia tornano al centro della programmazione sanitaria regionale. L'inaugurazione del nuovo reparto di Cardiologia e della Sala Angiografica sono un tassello fondamentale di un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale per la cura e il trattamento delle patologie tempo-dipendenti. Il nuovo atto aziendale, nel segno di un rafforzamento dell'Ospedale di Latina quale Dea di II Livello, vedrà finalmente la realizzazione della cardiochirurgia, indispensabile per un bacino di 600mila abitanti" ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Il modello Santa Maria Goretti per la Cardiologia sta raggiungendo risultati eccellenti nel corso degli anni, grazie al consolidamento e al perfezionamento della rete in un tempo sempre più breve: dalla tele-refertazione dell'elettrocardiogramma eseguito in ambulanza al referto dei professionisti sanitari. Questa modalità consente una diagnosi precoce dell'infarto miocardico, con il trasferimento immediato del paziente nella sala di Emodinamica, saltando, così, anche il pronto soccorso", ha affermato il commissario straordinario dell'Asl di Latina Sabrina Cenciarelli.



