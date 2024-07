Goletta dei laghi, bene nel Lazio solo 3 punti su 25 non a norma

Dei 25 punti campionati nei laghi laziali in questa stagione 2024 tre sono risultati oltre i limiti di legge, 1 nel lago di Bolsena (VT), 1 nel Lago di Sabaudia (LT) e 1 nel Lago Albano. Questo il bilancio complessivo dei monitoraggi eseguiti da Goletta dei Laghi che dopo 5 giorni di appuntamenti in ciascuna delle provincie, chiude anche per quest'anno il suo passaggio nel Lazio. Entro i limiti tutti i prelievi sui laghi di Bracciano (RM), Fondi e Fogliano (LT), Vico (VT), Canterno (FR), Turano (RI) e Salto (RI).

"Lo stato di salute complessivo dei laghi del Lazio non è ciò che Goletta ambisce a ricostruire, ma se nei Laghi del Lazio, tanti ed eterogenei, emergono solo tre punti critici rispetto al vasto numero di prelievi effettuati non possiamo che considerare come estremamente positivo il bilancio complessivo regionale - commenta Emilio Bianco portavoce nazionale di Goletta dei Laghi - I laghi del Lazio sono una ricchezza straordinaria, splendidi contesti naturali ma anche risorse inestimabili per lo sviluppo sostenibile delle comunità territoriali, anno dopo anno sembrano esserci sempre meno criticità. Ci mettiamo a disposizione delle autorità per risolvere quelle che emergono".



