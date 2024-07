Consiglio metropolitano Roma approva variazione assestamento

Approvata dal Consiglio metropolitano di Roma la variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 24/26.

"Siamo soddisfatti della manovra economica di metà anno che abbiamo approvato rispettando i termini legge.

L'Ente metropolitano sarà pronto ad investire, oltre alla viabilità, scuole, ambiente anche su servizi sociali e turismo, in vista del prossimo Giubileo per rendere tutto il territorio provinciale e Roma Capitale poli di attrazione turistica, valorizzando tutte le bellezze storiche e culturali del nostro territorio metropolitano.

Seguendo le linee guida del sindaco Roberto Gualtieri, stiamo programmando il flusso dei pellegrini che potranno sostare anche nei Comuni della cintura romana, lavorando a stretto contatto con le comunità locali che potranno beneficiare di un turismo religioso e culturale per un evento mondiale che ci vede preparati nell'accoglienza e nei servizi", commentano Mariano Angelucci, presidente della commissione Bilancio, e Tiziana Biolghini, delegata alla Cultura e Servizi sociali della Città metropolitana di Roma.



