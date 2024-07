Cesario vince il decimo Festival nazionale dei Conservatori

Bambina Cesario, proveniente dalla Scuola di alta formazione artistica musicale romana "Saint Louis" si è aggiudicata la vittoria nella decima edizione del Festival nazionale dei Conservatori di musica - Città di Frosinone. Secondo posto per Massimo Cantisani, proveniente dal Santa Cecilia di Roma; terzo posto per Tetranacria, gruppo composto da elementi del Licinio Refice di Frosinone e del Santa Cecilia di Roma.

La decima edizione del festival è iniziata il 17 luglio riempiendo ogni sera il centro storico di Frosinone, organizzata dal Comune e dal Conservatorio "Refice": 26 le formazioni in gara, provenienti da tutta Italia.

"È stato un festival superlativo, grazie ai musicisti che lo hanno reso unico con la loro caratura eccezionale" ha commentato il sindaco Riccardo Mastrangeli.



