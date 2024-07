Un autobus di linea in fiamme in via Domenico Jachino, in zona Torrino a Roma. Sul posto vigili del fuoco con due squadre, polizia, polizia locale e 118.

Si tratterebbe di un mezzo di Roma Tpl. Al momento non si registrano feriti.

Dalle prime informazioni sembra che a bordo ci fosse solo il conducente che è riuscito a scendere dal bus. Le fiamme hanno interessato anche delle sterpaglie vicine.



