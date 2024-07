La Banda musicale della Polizia in concerto alle Terme Caracalla

Domani alle 21, nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, terrà un concerto alla presenza del ministro dell'Interno e del capo della Polizia.

L'evento musicale sarà presentato da Milly Carlucci e vedrà alternarsi sul palco le esibizioni, in brani del repertorio lirico e contemporaneo, il tenore Vittorio Grigolo, il soprano Ilaria Della Bidia, la cantautrice Silvia Nair, il violinista Giuseppe Gibboni e il quartetto Le Divas. In platea anche la Nazionale Paralimpica di nuoto con i suoi 28 atleti, 12 dei quali appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, per ricordare gli "Stoke Mandeville Games", prima competizione per atleti in sedia a rotelle avvenuta il 29 luglio 1948, in occasione della cerimonia di apertura della XIV Olimpiade.

Saranno presenti anche i Commissari del 112° Corso che hanno terminato il corso di formazione e tra pochi giorni raggiungeranno le sedi di servizio.

Durante la serata sarà conferito il titolo di "poliziotto ad honorem" a Tano Grasso, presidente e fondatore della Fai - Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane, da sempre impegnato nella lotta al racket e all'usura con la sua associazione fondata nel 1991; all'avvocato Francesca Di Maolo, presidente Istituto Serafico di Assisi, ente che promuove e svolge attività di assistenza socio sanitaria in favore di bambini e giovani con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.



