Vigili del fuoco in azione per vari incendi nel Viterbese

Giornata di fuoco nel viterbese, per i vari incendi che da questa mattina si sono sviluppati in vari punti della provincia.

Tra le zone colpite: Blera, Vitorchiano e Tuscania, dove oggi pomeriggio intorno alle 16, un grosso incendio si è sviluppato nella valle sotto il ponte che si trova all'ingresso della città.

In questo caso, le fiamme partite da un solo punto, a causa del vento si sono rapidamente propagate, innescando altri focolai che hanno letteralmente avvolto la valle, bruciando vari ettari di terreno, tra coltivazioni e sterpaglie. A causa del grosso incendio, si è generata una colonna di fumo visibile anche da Viterbo.

Sul posto molte unità dei vigili del fuoco e gli uomini delle squadre di protezione civile di vari comuni della zona.

Nonostante gli sforzi del personale intervenuto, il rogo ha continuato a espandersi fino alle 17, quando sono dovuti intervenire due canadair, che facendo la spola con il lago di Bolsena dove si rifornivano di acqua, hanno effettuato vari passaggi, fino alle 19 quando finalmente le fiamme sono state domate.



