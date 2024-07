Incendio sterparlie, evacuati alcuni pazienti clinica a Roma

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio in via Antonio D'Achiardi vicino alla clinica convenzionata Nuova Itor, in zona Pietralata a Roma. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona.

Secondo quanto si apprende, sono stati coinvolti una guaina e un condizionatore esterno alla struttura sanitaria. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e agenti del IV Gruppo Tiburtino che hanno chiuso al traffico la strada. Non risultano feriti tra i degenti ma su disposizione dei pompieri saranno evacuati a causa del fumo i degenti al primo piano. Presenti diverse pattuglie dei carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Santa Maria del Soccorrso.



