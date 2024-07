Furto in casa ex ambasciatore, rubati lingotti e gioielli

Maxi furto a Roma nell'abitazione di un 85enne, un ex ambasciatore italiano in pensione. L'allarme è scattato ieri mattina. I ladri sono entrati nella casa al Nomentano arrampicandosi dai tubi del gas. Una volta all'interno, hanno forzato la cassaforte e sono scappati con un bottino di circa 80mila euro tra lingotti d'oro, gioielli e argenteria. I tre ladri hanno rubato anche una pistola regolarmente detenuta. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Porta Pia. Al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza.



