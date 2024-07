Anziana aggredita da due cani, grave in ospedale

È viva grazie a due petardi di Natale che erano rimasti in casa e che il figlio ha lanciato, riuscendo a spaventare i due grossi cani che stavano sbranando la mamma. È accaduto questa mattina ad Isola del Liri, in una casa di località Capitino la zona che sovrasta la cascata intorno alla quale la città si è sviluppata.

Intorno alle 7.30 una pensionata di 75 anni ha sentito dei rumori provenire dal pollaio attiguo all'abitazione e pensando alla presenza di una volpe è uscita, trovando però due grossi cani neri che cercavano di abbattere la recinzione del pollaio.

Ha cercato di allontanarli ma quando ha capito che rischiava di diventare la loro preda è scappata dentro casa chiudendosi la porta alle spalle.

Dopo qualche minuto - stando al racconto fatto ai carabinieri - la pensionata ha sentito suonare al campanello e pensando che potesse essere il padrone dei cani andato a scusarsi per l'accaduto ha aperto. Si è trovata di fronte i due cani neri (che dalla descrizione potrebbero essere due cani Corso) che l'hanno azzannata: uno ad un polpaccio ed uno ad una mano.

Le grida della donna hanno richiamato il figlio che era al piano di sopra e capendo che se fosse intervenuto sarebbe stato azzannato a sua volta, ha avuto la prontezza di prendere due petardi e lanciarli contro i cani, spaventandoli e mettendoli in fuga. Ha portato subito la mamma al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora dove la donna è stata sottoposta d un intervento per contenere le ferite al polpaccio; sono state necessarie alcune decine di punti di sutura. I carabinieri ora sono alla ricerca dei due cani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA