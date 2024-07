Uccisa per errore in strada a Roma, c'è un terzo indagato

C'è un terzo indagato per la morte di Caterina Ciurleo, l'81enne uccisa per errore a Roma a maggio scorso mentre era in auto con un'amica. Dopo i due arresti le indagini degli investigatori della Squadra Mobile vanno avanti.

A finire nel registro degli indagati un terzo uomo. Si tratterebbe della persona che aveva la disponibilità dell'auto da cui sono partiti gli spari.

Intanto lunedì è in programma l'interrogatorio di garanzia dei due arrestati, un 24enne di origine romena e un 23enne peruviano.



