Musolino, con il Piano Triennale salto qualità dei Porti di Roma

Approvato dal Comitato di Gestione il Piano Operativo Triennale 2024-2026 dell'Adsp-Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Per il Presidente dell'Adsp, Pino Musolino, si tratta di "un piano snello e concreto, ambizioso ma realizzabile che consentirà ai Porti di Roma un ulteriore salto di qualità".

Riguardo le linee strategiche di sviluppo "la sfida - afferma Musolino - è anche di dare evidenza dello stato di attuazione degli interventi relativi al Pnrr, e di portare avanti i progetti di crescita delle attività della Port Community System per lo scambio di dati e la comunicazione verso l'intera comunità portuale, la promozione dei tre scali". Per il porto di Civitavecchia sarà completata la separazione tra porto storico e porto commerciale, con il primo "che si aprirà alla città" e per il quale è prevista la realizzazione dell'apertura della bocca a sud, con il collegamento all'antemurale che sarà costruito all'altezza di Molo Vespucci.

Si tratta di interventi che sono finanziati con i fondi del Pnrr. Per il porto di Fiumicino, sono stati avviati i lavori che comprendono la nuova darsena pescherecci sulla riva destra del porto canale, che consentirà la delocalizzazione della flotta peschereccia, "la più importante del Lazio, e della cantieristica, permettendo di riqualificare un'intera area dell'abitato cittadino". A Gaeta sono previsti interventi di ampliamento, completamento, potenziamento e miglioramento delle infrastrutture portuali. "E' un piano ambizioso ma realizzabile - conclude Musolino - che consentirà ai Porti di Roma di andare oltre gli ottimi risultati già ottenuti per la crocieristica. Il nostro compito ora è anche quello di promuovere il Piano Operativo Triennale a tutti i livelli istituzionali, per spiegare l'importanza del raggiungimento di questi obiettivi non solo per l'ente e per i territori di riferimento, ma per il Lazio e l'intero Sistema Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA