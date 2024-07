Momenti di paura ieri pomeriggio a bordo di un bus di linea in zona Torrino a Roma. Un passeggero, dopo una discussione con la conducente, ha infranto il vetro del gabbiotto di protezione ed è fuggito.

L'autista non è rimasta ferita ma è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrino che indagano sul caso.



