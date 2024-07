Cinema per Roma, oltre 60mila presenze per gli eventi estivi

In occasione della serata conclusiva dell'Arena di Santa Maria della Pietà, in programma venerdì 26 luglio, la Fondazione Cinema per Roma traccia un bilancio delle sue attività estive registrando un totale di oltre 60mila presenze in circa due mesi di programmazione. Dal 10 giugno, la Fondazione ha realizzato 113 eventi a ingresso gratuito che hanno coinvolto tutta la Capitale: la Casa del Cinema, con la sua grande arena nel cuore di Villa Borghese; il Parco degli Acquedotti, con la terza edizione di Roma Cinema Arena; Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, con tre sale all'aperto che hanno portato, per il secondo anno consecutivo, il cinema nella periferia della città; il MAXXI, all'interno del suo Auditorium. Moltissimi gli appassionati di cinema che hanno gremito le arene della Fondazione: in numerosi casi, è stato registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha occupato con entusiasmo anche gli spazi attorno alle platee.

Fra gli eventi più applauditi, gli incontri con i protagonisti del mondo del cinema: sono 31 i registi, gli attori, gli autori e gli artisti che hanno introdotto le proiezioni in programma. Fra questi, Roberto Andò, Marco Bellocchio, Galatea Bellugi, Francesco Bruni, Maria Grazia Cucinotta, Caterina d'Amico, Flavie Delangle, Jean-Baptiste Durand, Marco Tullio Giordana, Mia Hansen-L›ve, Gabriele Mainetti, Marco Manetti, Pietro Marcello, Vinicio Marchioni, Flavia Mastrella, Gabriel Montesi, Giampaolo Morelli, Carolina Pavone, Lillo Petrolo, Benedetta Porcaroli, Alessandro Preziosi, Chiara Rapaccini, Antonio Rezza, Matteo Rovere, Riccardo Scamarcio, Filippo Scicchitano, Jasmine Trinca, Sylvie Verheyde, Giovanni Veronesi, Alice Winocour e Luca Zingaretti. Dal primo agosto all'8 settembre la Casa del Cinema ospiterà, al Teatro Ettore Scola, quattro rassegne a ingresso gratuito per un totale di 39 proiezione. Dal 16 al 27 ottobre, si terrà la diciannovesima edizione della Festa del Cinema dedicata a Marcello Mastroianni, a cent'anni dalla nascita del pluripremiato attore. Il film d'apertura, in concorso, sarà Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre: il leader politico scomparso quarant'anni fa è interpretato da Elio Germano.



