Un uomo di 54 anni è stato soccorso in strada a Roma nella tarda serata di ieri con ferite d'arma da taglio. E' accaduto in via dei Crispolti a Casal Bruciato. E' stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito che indagano. L'ipotesi è che sia stato accoltellato durante una lite.



