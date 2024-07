Incendi di sterpaglie nel pomeriggio a Roma e province. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 nel comune di Gallicano nel Lazio per un vasto incendio di vegetazione che sta interessando l'intera zona. Un altro rogo di sterpaglie e colture è divampato in via di Santa Maria di Galeria.



