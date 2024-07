Patanè, più strisce blu? Nessuna decisione, non c'è Piano Atac

"Smentisco l'esistenza di un Piano industriale di Atac, perché semplicemente non potrebbe ancora esistere. Smentisco l'esistenza di decisioni prese sulla sosta tariffata e su altre questioni, che sono temi sui quali si deciderà collettivamente nell'amministrazione capitolina, nella costruzione del contratto di servizio e poi successivamente del Piano industriale dell'Atac". E' quanto afferma all'ANSA l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

Patanè fa riferimento a un articolo uscito oggi su RomaToday a proposito delle 'strisce blu', secondo il quale il Comune di Roma intenderebbe introdurre 16 mila nuovi parcheggi a pagamento al posto di quelli gratuiti, oltre a far sparire le agevolazioni per chi ha un'auto elettrica o ibrida; inoltre sparirebbero anche gli abbonamenti. Tutto ciò, afferma la testata che pubblica anche quella che sembra una slide, sarebbe riportato nel Piano industriale 2024-27 di Atac. "Quello pubblicato - afferma però Patanè - è probabilmente un documento interno all'azienda che né il mio assessorato né Roma Capitale hanno mai ricevuto e che allo stato dei fatti è destituito da ogni fondamento".

L'assessore ricorda l'iter che porterà al futuro Piano industriale: "Intanto devo ancora portare in giunta l'art. 17 che individua in Atac l'azienda che può fare il servizio in house, e con l'art. 17 porterò anche le linee guida. Poi dobbiamo andare in Aula per il Pef, il Piano economico finanziario. Poi ci sono 60 giorni per l'Anac. Solo allora potremo stipulare il contratto di servizio, e solo fatto questo l'azienda potrà fare un Piano industriale. Ma insieme all'amministrazione".

"Il Piano industriale - conclude Patanè - deve essere deciso sulla base delle decisioni politiche dell'amministrazione, sulle quali poi Atac costruisce il piano. Ma noi queste cose non le abbiamo ancora decise. Saranno oggetto di decisioni di politiche della mobilità, ma quando sarà il caso".



