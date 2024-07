Caporalato, oggi commissione parlamentare ecomafie a Latina

Si è tenuto questa mattina il sopralluogo di una delegazione della 'Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari' in due aziende agricole di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina, una delle quali ha fatto da scenario all'incidente occorso a Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo esser stato abbandonato davanti casa senza un braccio dal suo datore di lavoro. Presenti, oltre al presidente Jacopo Morrone, i parlamentari Carmela Auriemma (M5s), Gianni Lampis (Fdi) e Marco Simiani (Pd-Idp), diverse autorità locali, alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e, infine, il sindaco di Latina Matilde Celentano.

"L'iniziativa della commissione parlamentare di recarsi a Latina, dopo il caso della morte del bracciante agricolo, vittima di omicidio con dolo eventuale, è meritevole, perché accende un faro sul caporalato - le parole della prima cittadina - Al contempo, va sottolineato il fatto che il fenomeno emerso resta emarginato a casi limite, come questi. Nel nostro territorio ci sono aziende agricole virtuose ed eccellenti di cui siamo orgogliosi. Non deve passare la narrazione secondo la quale in tutte le attività sono presenti fenomeni di caporalato".

"Oltre a fare un quadro della situazione, è stato importante far capire e comprendere che, oltre al lavoro già svolto dagli organi ispettivi e dalle forze di polizia, bisogna incrementare questo tipo di controlli. I dati sul caporalato sono abbastanza elevati: in provincia di Latina, soltanto di lavoratori immigrati irregolari, abbiamo una percentuale che supera il 9%, oltre a molti stagionali che permangono poi sul territorio" le parole utilizzate dal nuovo prefetto di Latina Vittoria Ciaramella.

"Il numero di procedimenti che sono iscritti ogni anno presso la procura di Latina inerenti al caporalato non sono un dato che può rispecchiare l'entità del fenomeno, che risulta sicuramente maggiore" il commento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina Giuseppe De Falco.



