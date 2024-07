Aziende da oltre 100 anni, la Cciaa di Roma premia 4 imprese

Sono il ristorante Alfredo alla Scrofa, il forno Biscotti P. Gentilini, l'orafa Cristiana Perali e la libreria Erma di Bretschneider le 4 realtà produttive a cui oggi la Camera di Commercio di Roma ha consegnato il Premio Imprese Storiche.

"Con il Premio Imprese Storiche, la Camera di Commercio di Roma intende dare un riconoscimento all'impegno di quegli imprenditori che, da oltre un secolo, hanno lavorato e lavorano costantemente per creare ricchezza e benessere nella città di Roma. Cento anni di continuità aziendale sono un traguardo molto importante - ha sottolineato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - che è testimonianza di un'impresa forte, strutturata, capace di stare sul mercato, di sintonizzarsi sulle esigenze dei clienti, di intercettare e anticipare le tendenze, di accogliere con coraggio i cambiamenti. Cambiamenti che, mai come nella fase attuale, sono frenetici e senza soluzione di continuità".

Tagliavanti ha poi sottolineato: "Le imprese che oggi premiamo hanno continuato a investire, a innovare e a migliorare i propri prodotti, sempre nel rispetto della loro storia e dei propri valori, a dispetto dei cambiamenti e delle inevitabili difficoltà. Oggi è un giorno di festa. Lo è per queste 4 aziende, lo è per la Camera di Commercio, l'Istituzione di riferimento di tutta la comunità economica della Capitale. Ed è un giorno di festa per le quasi 450mila imprese iscritte nel Registro di Roma che guardano allo stesso traguardo raggiunto da quelle oggi premiate".

Premiato anche il ministro Adolfo Urso con il "Premio Roma per il Made in Italy", alla sua prima edizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA