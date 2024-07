Assessori Fi Lazio disertano riunione di giunta in regione

Gli assessori di Forza Italia non si sono presentati alla riunione di giunta della regione Lazio.

Dopo lo strappo di ieri, avvenuto con l'assenza in consiglio regionale del gruppo di Fi e Noi moderati, bloccando i lavori d'aula sull'assestamento di bilancio, da quanto si apprende, i due assessori forzisti oggi non hanno partecipato alla giunta delle 13. Al centro dello scontro la richiesta di un rimpasto per avere più assessori in giunta: i forzisti lamentano uno sbilanciamento in giunta nei confronti della Lega.



