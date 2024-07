Spray al peperoncino in metro, paura a Roma

Paura nel tardo pomeriggio nella metro a Roma per un uomo che ha spruzzato spray al peperoncino nella fermata Barberini. Diverse le segnalazioni dei passeggeri che indicavano un uomo probabilmente sudamericano che poi si è dato alla fuga. Sul posto la polizia, sono in corso le indagini.

Le immagini delle telecamere sono al vaglio per capire la dinamica dei fatti. Alcuni passeggeri sostenevano che a spruzzare lo spari era stato un borseggiatore per fuggire dopo uno scippo. Il servizio non è stato sospeso. Lo scorso 13 luglio sempre alla fermata Barberini c'era stata una maxi rissa tra passeggeri e borseggiatori. La polizia aveva arrestato cinque persone e denunciato 3 minori.



