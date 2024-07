Pd, per arroganza FdI-Rocca il Lazio non più governabile +RPT+

"Se la maggioranza che tiene in piedi il governo di Rocca nel Lazio non c'è più se ne prenda atto e si tirino le conclusioni. Da mesi la Giunta e il Consiglio regionale sono ostaggio delle divisioni e dei mal di pancia tra le forze di destra. Oggi addirittura una parte della maggioranza non sentendosi rappresentata da chi la guida non si è presentata in Aula, dove sono all'ordine del giorno provvedimenti importanti di bilancio dell'Ente, facendo così venire a mancare il numero legale. Non accettiamo più che un'Assemblea eletta per occuparsi dei problemi e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini del Lazio sia costretta all' immobilismo da parte di chi pensa soltanto ai propri interessi personali e alle proprie poltrone. L'arroganza di Rocca e di Fratelli d'Italia sta portando il Lazio all'ingovernabilità". Lo comunica in una nota il Gruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale del Lazio.



