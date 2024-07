Maxi rogo sterpaglie a Roma, evacuati bimbi da un centro estivo

Sono stati fatti uscire a scopo precauzionale i bambini di un centro estivo in via Norma, a Roma a causa del fumo intenso e della vicinanza delle fiamme per il maxi rogo di sterpaglie divampato in tarda mattinata in via di Villa Santo Stefano al Prenestino.

Gli agenti della polizia locale si sono attivati per fornire assistenza ad alcuni bambini che, insieme ad una insegnante, sono stati ospitati nella sede della Polizia Locale in Via di Torre Annunziata, in attesa dell'arrivo dei genitori.

Gli agenti sono tuttora impegnati nei servizi di viabilità e nelle chiusure stradali per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.



