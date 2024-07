Un maxi incendio di sterpaglie è divampato a ridosso di via di Villa Santo Stefano, in zona Prenestina a Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti del V Gruppo della polizia locale per la viabilità.

Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona ed è visibile fino al centro storico della città.



