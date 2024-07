Un incendio è divampato nella serata di ieri in via della Maglianella in un terreno abbandonato, interessando anche alcune auto che si trovavano nell'area di un deposito accanto. Quattro le macchine destinate alla rottamazione distrutte dalle fiamme e altre due parzialmente danneggiate. Si ipotizza il rogo accidentale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Monte Spaccato.





