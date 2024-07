Tavolini abusivi in centro Roma, 'stop a locali per 10 gg'

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato oggi una ordinanza per contrastare in modo più efficace nel Sito Unesco le occupazioni abusive di suolo pubblico funzionali all'attività commerciale. Lo rende noto il Campidoglio.

Questa iniziativa nasce da una proposta dell'assessorato alle Attività Produttive in stretta collaborazione e sinergia con il Municipio I e la commissione Commercio. Il suo scopo primario è il ripristino del rispetto delle normative vigenti, la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della città, nonché l'assicurazione della fruibilità equa degli spazi pubblici per tutti i cittadini. È un'azione necessaria, spiega il Comujne, per preparare il territorio del Sito Unesco ad accogliere milioni di pellegrini in occasione dell'anno giubilare. Si intende poi proteggere gli imprenditori che operano in modo etico e conforme alle regole.

L'ordinanza prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio per 10 giorni per le attività che occupano abusivamente il suolo pubblico a fini di commercio e somministrazione, e quindi: tavolini, sedie, cassettiere contenenti suppellettili per la somministrazione, espositori per la vendita di prodotti e simili. Per le attività di somministrazione, il provvedimento di chiusura sarà esecutivo dal settimo giorno successivo alla notifica. In caso di reiterazione della violazione, alle attività commerciali non verrà rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i due anni successivi, oltre alla chiusura. Inoltre, per le occupazioni di suolo pubblico eccedenti lo spazio autorizzato, saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti, assicurando così che tutti gli esercizi rispettino le stesse regole.



