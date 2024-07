Roma: domani incontro tra il club e Gualtieri per lo stadio

I vertici della Roma, con la partecipazione di Ryan Friedkin e la Ceo, Lina Souloukou, incontreranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e i rappresentanti del Comune domani alle ore 12 per discutere l'avanzamento del progetto del nuovo stadio. Un incontro che rappresenta un passo molto importante per la realizzazione dell'impianto che, sottolinea la società, non solo sarà il più innovativo d'Europa, ma che rappresenterà anche un simbolo dell'impegno nei confronti di squadra, città e tifoseria da parte della famiglia Friedkin anche in vista dell'importante anniversario nel 2027.

La presenza domani di Ryan Friedkin è un segnale forte del coinvolgimento della famiglia stessa nel futuro del club, ma la riunione sarà importante per affrontare temi fondamentali come lo stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l'accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi.

Nel corso della stessa, poi, sarà presentato il design e un video del nuovo stadio che non sarà solo un investimento, ma un atto di amore verso i colori giallorossi attraverso il quale la proprietà intende onorare la tradizione del club.



