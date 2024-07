Il corto italiano FÖA semifinalista agli 'oscar degli studenti'

Il cortometraggio italiano FÖA di Margherita Ferrari è uno dei 15 semifinalisti della sezione fiction scelti dall'Academy per i 51/i Student Academy Awards, ovvero i cosiddetti oscar degli studenti. Di 2.683 progetti presentati, soltanto 62 sono arrivati in semifinale.

FÖA è un corto ambientato a Genova nel 2001. La protagonista è Nicole che, sola in casa in gravidanza durante le manifestazioni del G8, apre incautamente la porta ad un gruppo di manifestanti. Durante la convivenza forzata il mondo privato della donna e quello pubblico dei ragazzi si scontrano e finiscono per cambiarsi reciprocamente.

Nel cast Anna Ferraioli Ravel, Ruben Mulet Porena, Clara Tramontano e Giulio Cavazzini. Margherita Ferrari, oltre alla regia, firma storia e sceneggiatura insieme ad Anita Della Cioppa e Veronica Pensierini. Filippo Mariano ha curato la fotografia.

Il progetto è stato prodotto dal Centro sperimentale di cinematografia e distribuito da Premiere Film. Si tratta dell'unico prodotto italiano selezionato tra i semifinalisti di ogni sezione (Alternativa/Sperimentale, Animazione, Documentario, Fiction).



