Gualtieri,'ordinanza tavolini difende decoro Roma e concorrenza'

"La tutela comune del decoro urbano parte dal rispetto delle regole minime di convivenza. Attraverso questo provvedimento vogliamo favorire uno sforzo in grado di proteggere gli operatori commerciali che lavorano onestamente, garantendo una concorrenza leale, oltre che la bellezza e la capacità di accoglienza della nostra città". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commentando l'ordinanza che segna un giro di vite contro i tavolini abusivi nel centro di Roma. "Le occupazioni abusive di suolo pubblico da parte di alcuni esercizi commerciali - aggiunge - sono evidentemente incompatibili con questi obiettivi".

"Questa ordinanza - aggiunge l'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli - rappresenta un altro passo fondamentale verso una città più vivibile e rispettosa delle norme, riaffermando l'impegno dell'assessorato nella tutela dei numerosi imprenditori che rispettano le leggi e lavorano ogni giorno per rendere Roma più bella e accogliente per tutti, romani e turisti. La chiusura del locale per 10 giorni sarà un forte deterrente per coloro che hanno pensato di poter agire impunemente. I nostri locali sono una vetrina per Roma ed è essenziale tutelarli, perché l'occupazione abusiva del suolo pubblico danneggia non solo l'aspetto della città, ma crea anche malessere verso un'intera categoria che va supportata e valorizzata".

"Siamo molto soddisfatti - dice poi la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi - che l'amministrazione centrale abbia accolto la nostra istanza di inasprimento delle chiusure degli esercizi commerciali per abusivismo totale delle occupazioni di suolo pubblico. Un ulteriore segnale, insieme alle continue demolizioni, di tutela dei residenti e dei commercianti virtuosi" "Un segnale chiaro, una novità importante che avrà effetti concreti. Tuteliamo residenti e commercianti che rispettano le regole. Nessuno sconto ai furbi" conclude il presidente della Commissione Commercio di Roma Capitale Andrea Alemanni.



