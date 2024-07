Cadono calcinacci, chiuso tratto tangenziale e traffico in tilt

Chiuso un tratto della tangenziale di Roma per caduta di calcinacci all'altezza di largo Passamonti.

Sul posto diverse pattuglie della polizia locale per la viabilità.

Al momento la tangenziale è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, da largo Passamonti a piazza Gondar. Forti i disagi al traffico in quel quadrante della città.

Da stasera partiranno i lavori sulla Tangenziale est in vista del Giubileo. In particolare, a partire dalle 23, sarà chiuso al traffico h24 il viadotto inferiore della circonvallazione Tiburtina, in direzione Salaria ( nel tratto da viale Castrense a Largo Passamonti). Dal 9 agosto, invece, la chiusura interesserà il viadotto superiore in direzione San Giovanni (tratto da Largo Passamonti e viale Castrense), anche in questo caso h24.

Il traffico sarà deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo.





