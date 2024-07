Torna il Magliano art in festival, è la quarta edizione

Torna, con la quarta edizione, il Magliano art in festival, promosso dall'associazione Pro Loco e l'assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Magliano Sabina, che torna anche quest'anno dal 24 al 28 luglio nel suggestivo Giardino dell'EcOstello dello storico borgo al confine tra Lazio e Umbria, con cinque serate all'insegna della musica, dell'arte e del teatro.

La direzione della kermesse, anche in questo 2024, è affidata al maestro Francesco Verdinelli.

Durante la cinque giorni, occasione anche per visitare le bellezze del territorio ricche di storia e cultura, ad alternarsi sul palco saranno altrettanti nomi d'eccezione come Stefano Fresi con il debutto di "Dell'amore, della guerra e degli ultimi" canoni e pensieri di Faber; Pino Strabioli con "Sempre fiori, mai un fioraio!" omaggio all'indimenticabile Paolo Poli; Rita Marcotulli con un viaggio immaginario, che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo; Stefano Reali, accompagnato da Flavia Astolfi, con "Le immortali colonne sonore di Ennio Morricone" omaggio al maestro tra musica e parole. Spazio anche all'arte con Suzanne Neumann e l'installazione di arte contemporanea ephemere "Flagship".

"Sono profondamente orgogliosa di annunciare la quarta edizione di Magliano Art in Festival - commenta Claudia Cingolani, assessore al Turismo del Comune di Magliano Sabina - un evento che non solo celebra la bellezza dell'arte, della musica e del teatro, ma che pone Magliano Sabina come un punto di riferimento culturale di rilevanza nazionale. Questo festival rappresenta un momento di grande importanza per il nostro territorio, un'opportunità per mettere in mostra il nostro ricco patrimonio artistico e culturale e per attirare visitatori da tutta Italia. Magliano Art in Festival è il risultato di un lavoro di squadra e di un impegno condiviso. Desidero ringraziare di cuore la Pro Loco, l'azienda Municipalizzata Sabina e gli sponsor, che con il loro sostegno rendono possibile tutto questo".

"Un festival - ha detto il direttore artistico - che punta alla qualità come unico comune denominatore. Una quarta edizione multidisciplinare che è pronta a regalare emozioni a un pubblico che, come abbiamo visto nell'arco di questi anni, sempre più numeroso ci segue. Magliano Sabina Art in festival per condividere il piacere dello spettacolo dal vivo e dell'arte con cinque serate speciali, da non perdere".



