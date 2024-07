Tentano furto auto, arrestati dopo inseguimento

Sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un'auto in sosta in via Tommaso da Celano, quartiere Appio-Tuscolano. All'arrivo dei carabinieri della stazione Tuscolana i due sono stati sorpresi a forzare la portiera e sono fuggiti, salendo a bordo di una macchina lasciata a motore acceso poco distante. La fuga è terminata dopo un breve inseguimento, quando i carabinieri li hanno bloccati in piazza Cesare Cantù. Sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso, due coltelli, grimaldelli e un manganello telescopico. Il materiale è stato sequestrato e i due romani di 36 e 68 anni sono stati arrestati.





