Rome Future Week, centinaia di eventi diffusi

Dal 16 al 22 settembre torna nella Capitale 'Rome Future Week', la grande kermesse di conferenze, talk, mostre e workshop per parlare di futuro e innovazione - dalla tecnologia alla mobilità, dall'economia alla cultura, dalla ricerca alle smart city - a un pubblico di tutte le età, dagli studenti ai professionisti. Saranno centinaia gli eventi in calendario in una serie di location diffuse in città, tra cui il Consorzio Elis/Consel, la European School of Economics e le Case delle Tecnologie Emergenti, oltre a Cinecittà World, Casale dei Cedrati e Castelletto di Torre Angela. Tra i molti appuntamenti sarà dato un risalto particolare al mondo della cultura, della creatività e dell'innovazione; non mancherà poi un focus dedicato alla tecnologia con incontri dedicati alla comunicazione e ai new media. E ancora, dibattiti su ricerca, salute, benessere, innovazione finanziaria, senza tralasciare le tecnologie: Intelligenza Artificiale, Metaverso e Blockchain. Gli eventi inizieranno dalla mattina, ma sono in programma anche 7 appuntamenti serali. "Lavorare insieme è fondamentale per costruire il futuro della nostra città - ha dichiarato l'assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli - La Rome Future Week rappresenta un'opportunità unica per mostrare il potenziale della città e per coinvolgere tutti in un progetto di crescita collettiva. E' una testimonianza di ciò che possiamo ottenere quando si collabora con passione e visione". Tra le iniziative spicca quella dedicata alla formazione per i giovani dai 18 ai 30 anni: l'obiettivo è di fare interagire oltre 200 ragazze e ragazzi, pronti a vivere come Future Explorer tra workshop, round table, hackathon, laboratori creativi e meet-up informali, per un totale di 15 ore di eventi innovativi. "Abbiamo ideato Rome Future Week con l'obiettivo di lasciare il segno - ha dichiarato Michele Franzese, ideatore dell'evento - Desideriamo che le persone si connettano con il futuro e tra di loro, che scambino idee e informazioni per contribuire a migliorare la società in cui viviamo". Spazio anche alla solidarietà: saranno oltre 30mila i pasti che Rome Future Week, insieme a 'Progetto Impatto Positivo' e 'Recuperiamo', donerà ai principali enti caritatevoli, tra cui la Caritas, che ogni giorno sul territorio sono al fianco delle persone più fragili.



