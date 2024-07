Due alberi cadono su ciclabile a Roma, ciclista ferito lieve

Due alberi sono caduti questa mattina sulla ciclabile di Tor di Valle, in direzione Magliana: uno di essi ha travolto un ciclista, che si è salvato gettandosi di lato e ha riportato ferite solo superficiali. Ne dà notizia il vicepresidente del Consiglio dell'XI Municipio Marco Palma (FdI).

"Ma vi pare possibile - scrive - che una persona che ha deciso di impegnare la propria mattinata in una serena sgambata su una delle ciclabili di Roma Capitale debba essere travolto da un albero? E' accaduto stamattina al signor Angelo che solo per la sua tempestività è riuscito a non fare la fine della propria bici, lanciandosi a bordo pista ed evitando il peggio. Se l'è cavata con qualche escoriazione e tanta paura".

"E' accaduto all'altezza di Tor di Valle mentre rientrava verso Magliana - racconta ancora il consigliere - Poco più avanti all'altezza di Pescaccio, un altro albero è caduto e ha invaso il medesimo percorso".

"Oggi stesso oltre a inviare una mail e a presentare una interrogazione urgente in Municipio Roma XI - conclude Palma - ho chiesto al gruppo capitolino di Fratelli d'Italia nella persona della consigliera Francesca Barbato di voler intervenire sia presso il Csimu che presso il dipartimento Ambiente".





