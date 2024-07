Detenuti evasi a Roma, ricerche ad ampio raggio

Sono in corso ricerche ad ampio raggio per rintracciare i tre detenuti evasi ieri pomeriggio dal carcere minorile romano di Casal del Marmo. Diramate le loro foto a tutte le pattuglie delle forze dell'ordine sul territorio della capitale e nei database su scala nazionale.

Massima attenzione all'area delle stazioni ferroviarie che i fuggitivi potrebbero raggiungere per allontanarsi da Roma. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza attorno al carcere e nelle strade limitrofe che potrebbero aver immortalato la direzione presa dai tre minorenni tunisini. Sotto la lente anche gli ultimi contatti in carcere e le persone a loro più vicine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA