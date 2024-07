Controlli Polfer Lazio in stazioni, un arresto e 20 denunce

Oltre 10.500 persone identificate, di cui 7.368 a Roma e provincia, un arresto, 20 denunciati e 8 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 4 al regolamento di polizia ferroviaria. E' il bilancio dell'attività della polizia ferroviaria del Compartimento per il Lazio della scorsa settimana.

Nella nottata del 15 luglio il personale del Reparto Stazione di Roma Termini, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, ha tratto in arresto un uomo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Allertati dalla segnalazione della pattuglia dell'Esercito, all'uscita di via Giovanni Giolitti, per un uomo che inveiva contro la squadra dei militari sono intervenuti sul posto.

All'arrivo degli agenti lo straniero ha iniziato a proferire frasi senza senso e ha svuotato a terra il contenuto dei suoi bagagli. In quel momento si avvicinava un secondo uomo che, riconoscendo delle cose che gli erano state rapinate la mattina, ha iniziato a litigare con l'altro ed è nata una colluttazione.

Colpito anche un poliziotto della polfer.

Venerdì pomeriggio, invece, un uomo è stato denunciato per procurato allarme. Il capotreno di un convoglio in arrivo a Termini ha segnalato di trovarsi in compagnia di un viaggiatore che riferiva di essere stato minacciato da un uomo armato di pistola. Gli agenti hanno effettuato tutte le verifiche e indentificato la persona che aveva fatto scattare la segnalazione, apparsa subito poco attendibile, e da un accurato controllo non sono stati trovatiu riscontri alla segnalazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA