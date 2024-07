Cocaina nello studio legale, arrestato avvocato

Un avvocato del Foro di Cassino, titolare di uno studio legale associato in una via del centro, è stato arrestato questa mattina dagli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone e del Commissariato di Cassino con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Gli uomini del questore Domenico Condello hanno fatto irruzione in mattinata, accompagnati dai sostituti procuratori della Repubblica Alfredo Mattei e Flavio Ricci. Hanno perquisito la parte di studio che fa riferimento ad uno solo dei due legali individuando circa 40 grammi di cocaina.

Le indagini sono una costola di quelle sugli attentati incendiari compiuti nello scorso mese di maggio a Cassino e che proprio nelle scorse ore hanno portato all'arresto di due persone.

Massimo riserbo su quali siano i collegamenti tra le due indagini, in quanto ci sono altri filoni ancora aperti e sui quali gli investigatori del vice questore Flavio Genovesi stanno approfondendo.

L'avvocato è stato arrestato e messo ai domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA