Chiede elemosina e poi tenta di rapinare passante, arrestato

Ha prima avvicinato un uomo chiedendogli un paio di euro di elemosina poi, con la scusa di chiedergli l'ora, ha tentato di strappargli il cellullare dalle mani. E' accaduto in piazza Manfredo Fanti all'Esquilino. La vittima ha iniziato a urlare attirando l'attenzione di una pattuglia in transito del commissariato Viminale. L'aggressore è stato individuato poco dopo e bloccato dopo un breve inseguimento. Il cittadino 26enne marocchino è stato arrestato per tentata rapina. La vittima, un 27enne pachistano, è stato medicato in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA