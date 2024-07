E' entrato nella galleria gommata della stazione Termini di Roma con un braccio insanguinato e un coltello in mano. L'uomo, un cittadino marocchino, è stato bloccato e disarmato da una pattuglia di militari e agenti della polfer. L'uomo è stato portato in ospedale. Da chiarire l'accaduto. Non si esclude che sia stato aggredito durante una lite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA