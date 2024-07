Calcio: la Lazio non va oltre il pari, 1-1 con la Triestina

Dopo le due vittorie in altrettante amichevoli, prima contro l'Auronzo e poi con il Trapani, la squadra di Baroni con la Triestina pareggia 1-1. Nel test che chiude di fatto il ritiro di Auronzo di Cadore i biancocelesti - scesi in campo con la terza maglia - non riescono ad ottenere la terza vittoria del precampionato. Il tecnico laziale schiera quella che, ad oggi, si avvicina alla formazione titolare con Provedel in porta Marusic, Patric, Romagnoli e Hysaj in difesa e Rovella-Vecino in mediana con i tre dietro la punta Noslin che sono Isaksen, Guendouzi e Tchaouna. Ad aprire le marcature, dopo appena 8 minuti, ci pensa Guendouzi, su calcio di rigore concesso per un fallo su Patric in area. Nel primo tempo la Lazio fa la partita, Noslin va vicino al gol in più occasioni ma è sfortunato colpendo due pali. Poi, all'intervallo, Baroni cambia tutti gli uomini ad eccezione di Patric e Noslin - che comunque escono nel corso della ripresa per Ruggeri e Castellanos - e Rovella. I ritmi calano e la Triestini riesce ad arrivare al pari grazie all'autogol di Lazzari che infila la propria porta. Nota dolente l'uscita dal campo, al 38° del primo tempo, di Romagnoli, fermato da un problema muscolare.



