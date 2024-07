Università: Sapienza, 1 milione di euro per 650 borse di studio

Le studentesse e gli studenti della Sapienza potranno usufruire di oltre 650 borse di studio da 1500 euro ciascuna per un importo complessivo di circa un milione di euro finanziato dalla Fondazione Rome Technopole per progetti coerenti con le tematiche dell'ecosistema di innovazione. Gli Organi di Governo dell'Ateneo hanno deliberato in questi giorni la destinazione dell'importo e le modalità di erogazione delle borse di studio.

"Ai bandi potranno accedere le studentesse e gli studenti iscritti nell'anno accademico 2024-25 a corsi di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico - spiega una nota -. Elementi innovativi dell'iniziativa, determinanti anche per l'erogazione della borsa, sono la presentazione di un progetto e lo svolgimento di un percorso dedicato da compiere, nel corso di laurea magistrale di appartenenza, sotto la guida di un tutor e in collaborazione con un'impresa o ente terzo, stakeholder della Fondazione Rome Technopole. La coerenza del progetto presentato sarà validata da una Commissione di Ateneo".

"Con tale iniziativa - dichiara la rettrice della Sapienza e presidente della Fondazione Rome Technopole, Antonella Polimeni - si intende favorire l'interazione delle studentesse e degli studenti con il mondo del lavoro, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'esperienza che possa favorire l'occupabilità al termine del percorso universitario".

Saranno le singole Facoltà a pubblicare i rispettivi bandi, a partire dagli ambiti tematici definiti dall'Ateneo, in linea con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e sulla base delle collaborazioni stabilite con imprese ed enti terzi, stakeholder della Fondazione Rome Technopole.

I criteri di assegnazione delle borse si fonderanno sul reddito, sul merito e sulla presentazione di un progetto coerente con gli 8 progetti flagship del piano di Rome Technopole.

Il corso di studio supporterà lo studente prevedendo le necessarie azioni di tutorato in itinere volte a mantenere la regolarità del suo percorso universitario.



