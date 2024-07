Suicida uomo che aveva sparato a giovani a festa di laurea

E' morto suicida, lanciandosi dal terrazzo di casa, a Padova, il 75enne che aveva sparato con il fucile da caccia, ferendo lievemente tre giovani che con altri amici stavano festeggiando un neo laureato. L'uomo era stato denunciato e l'arma gli era stata sequestrata. In base a quanto ricostruito il 75enne era in procinto di andare a pranzo con la moglie e la figlia, quando si è allontanato dalla cucina e si è diretto in terrazza, da dove si è lanciato. L'allarme è stato dato da un passante al 113. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto ai familiari.

Sul posto le volanti, la squadra Mobile e la polizia Scientifica della questura di Padova.



