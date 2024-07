Un vasto incendio di sterpaglie è divampato in serata in zona Borghesiana, alla periferia di Roma.

Le fiamme si sono sviluppate all'altezza di via Puccinelli. Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco. Coinvolta una cabina elettrica. Non risultano feriti.

Nelle vicinanze ci sarebbero degli autodemolitori che non risultano coinvolti nell'incendio.



