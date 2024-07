A Fiumicino verso piena regolarità, alcuni ritardi

All'aeroporto di Fiumicino si sta avviando, gradualmente, alla piena regolarità la situazione dei voli delle compagnie aeree penalizzate ieri dal tilt informatico di Microsoft. I sistemi operativi delle compagnie, dal tardo pomeriggio di ieri, sono tornati in funzione, tali da assicurare già nella serata un miglioramento. Inevitabili ancora, al momento, alcune code di ritardi, ma il quadro prospetta un netto miglioramento rispetto alla giornata di ieri.

Nei Terminal risultano, in mattinata, solo due voli cancellati, per Tirana e Torino, ed una ventina di voli in ritardo, fino alle 14, che interessano collegamenti di Ita Airways, Delta Airlines, Wizz Air, United Airlines, tra i 30 ed i 60 minuti. Già oggi una parte dei passeggeri, rimasti bloccati a terra, come quelli diretti negli Usa, e che hanno pernottato in alberghi, sarà riprotetta sui primi voli utili.



