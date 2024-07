Spacciavano in case con sentinelle, banda sgominata da polizia

Spacciavano all'interno dei due appartamenti, vigilati costantemente da sentinelle e da telecamere. Ma la banda è stata sgominata dalla polizia. Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In due sono finiti in carcere, altri cinque (tutti italiani tra i 22 e gli 89 anni) ai domiciliari mentre per un 18enne e un 19enne è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I fatti risalgono al mese di febbraio. In particolare gli investigatori attraverso servizi di osservazione nei pressi di due diversi stabili hanno appurato un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In diverse occasioni, i poliziotti, grazie ai sequestri di dosi di sostanza fatti agli acquirenti e alle dichiarazioni rese dagli stessi, sono riusciti a risalire al modus operandi dell'organizzazione. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina e ai costanti appostamenti hanno individuato le due persone a cui erano in uso gli immobili e altre 7 che collaboravano nell'illecita attività.



