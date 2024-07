E' ufficiale, Castrovilli è un giocatore della Lazio

Gaetano Castrovilli è ufficialmente un giocatore della Lazio. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste con un comunicato apparso sul proprio sito.

Svincolato dalla Fiorentina, il centrocampista aveva già raggiunto nella serata di ieri il gruppo nel ritiro di Auronzo di Cadore, insieme a Zaccagni, e questa mattina ha svolto un allenamento differenziato con i giocatori che non sono stati impegnati nell'amichevole contro il Trapani, vinta dalla squadra di Baroni per 3-1.

Il giocatore, prima dell'annuncio ufficiale da parte della Lazio, aveva salutato i suoi ex tifosi della Fiorentina con un post sui propri social specificando come "Firenze per me è stata la città di tanti momenti belli, nonostante gli ultimi due anni, nei quali ho dovuto attraversare momenti difficili, alle volte quasi più grandi di me, ma è anche grazie a voi se sono riuscito a superarli - le sue parole -. Firenze è casa, la città che mi ha accolto e dove ho trovato e creato famiglia, il luogo in cui ho potuto conoscere persone eccezionali, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Chi mi conosce sa quanto sia stato legato alla maglia viola e l'orgoglio provato per aver indossato la numero 10 che fu di Antognoni, nonostante - ahimè - non abbia potuto onorarla fino alla fine come volevo". "Purtroppo come accade spesso nella vita, anche un calciatore è portato a fare scelte diverse da quelle che aveva immaginato ma questo non significa che non lascio un pezzo di cuore", conclude.



