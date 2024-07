Concerto 'Made in Usa' chiude Estate a Santa Cecilia

Una serata interamente dedicata alla grande musica americana, da Gershwin e Ellington e Bernstein chiude, il 25 luglio, l'Estate a Santa Cecilia nella Cavea del Parco della Musica Ennio Morricone. L'ultimo appuntamento del calendario estivo di concerti vedrà sul podio William Eddins, profondo conoscitore del repertorio nordamericano, che torna a dirigere l'Orchestra della fondazione musicale romana dopo nove anni di assenza. Guest star della serata sarà il tenore Alfie Boe, tra le voci più potenti e prestigiose del Regno Unito. Il programma del concerto prevede Harlem di Ellington, suite orchestrale del 1951 ispirata alla città di New York, la Overture to Strike Up The Band che apre l'omonimo musical del 1927 e la Rhapsody in Blue di Gershwin - interpretata al pianoforte dallo stesso Eddins -, che quest'anno festeggia i cento anni dalla prima esecuzione avvenuta il 12 febbraio del 1924 all'Aeolian Hall di New York, e infine le Symphonic Dances di Bernstein tratte da West Side Story, la ripresa in chiave moderna della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta.

Chiude il concerto una selezione di Songs di Broadway interpretate da Alfie Boe.



