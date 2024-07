Blitz interforze contro degrado, 3 arresti e una denuncia

Controlli interforze nell'area di via della stazione Tuscolana a Roma. Tre le persone arrestate, una denunciata e oltre 250 quelle controllate. Sequestrate svariate dosi di cocaina, hashish e crack, nonché 130.000 euro in contanti.

A partecipare all'operazione, in linea con l'azione fortemente voluta dal prefetto Lamberto Giannini nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, personale dell'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza e della polizia locale.

Nello specifico, i carabinieri hanno arrestato due cittadini romani sorpresi a cedere alcune dosi di crack a una ragazza e poi trovati in possesso di varie dosi di cocaina, hashish e crack. Arrestato anche un cittadino algerino risultato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d'Appello di Roma, in aggravamento di una precedente misura cautelare per il reato di furto. I carabinieri hanno poi denunciato un cittadino tunisino trovato in possesso di un coltello a scatto.

I poliziotti delle Volanti e del Distretto San Giovanni nel corso di controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari, grazie anche al fiuto del cane Eviva del Gruppo Cinofili, hanno trovato nascosti nell'appartamento di un uomo sottoposto ai domiciliari per droga circa 100 grammi di cocaina suddivisa in 50 dosi e la somma di euro 130.000 in contanti.

Durante i servizi è stato rimosso anche un ingente quantitativo di rifiuti.



