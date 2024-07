Vede giudice sotto processo, lascia consigliera Csm Natoli

Rosanna Natoli, componente della sezione disciplinare del Csm in quota Fratelli d'Italia, si è dimessa. La decisione, confermata da fonti del Consiglio, sarebbe maturata in seguito ad un incontro avvenuto tra la consigliera e la giudice civile di Catania Fascetto Sivillo, attualmente sotto procedimento disciplinare. Il colloquio è stato registrato dalla stessa giudice e poi reso noto dal suo avvocato, Carlo Taormina.

Secondo quanto si apprende, la consigliera laica in quota Fratelli d'Italia - concittadina del presidente del Senato Ignazio La Russa - avrebbe incontrato in Sicilia la giudice Fascetto Sivillo, alla quale avrebbe consigliato di violare il segreto della camera di consiglio. La giudice, però, stava registrando tutto. Le parole di Natoli sono così finite nel fascicolo che Carlo Taormina, difensore di Fascetto Sivillo, ha presentato martedì scorso in udienza. Il comitato di presidenza del Csm ha quindi deciso di inviare le carte alla Procura di Roma per la verifica di eventuali reati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA